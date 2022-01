Manchester United : Ex-Teamkollege über Cristiano Ronaldo: "Er ist sehr egozentrisch"

Die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Cristiano Ronaldo gibt dem Superstar in vielem Recht, was er in der Vergangenheit auf und abseits des Platzes getan hat. Seine Ziele hat er auch mit einem guten Schuss Egozentrik erreicht.