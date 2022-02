Manchester United : Ex-Trainer schwärmt: Darum ist Cristiano Ronaldo noch immer so fit

Klickt man sich durch das Instagram-Feed von Cristiano Ronaldo, kann man ihnen nicht aus dem Weg gehen, den Fotos von seinem nahezu lupenreinen und mit Muskeln bepackten Körper, den der Superstar trotz seiner bald 37 Jahre immer noch stolz präsentiert.

"Cristiano ist ein Genie, ein absolutes Genie", sagt Mick Clegg dem Mirror. "Er hat in den ersten Tagen viel darüber gelernt, wie er seinen Körper managen muss. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig, emotional und spirituell. Er weiß, wie er sich ausgewogen ernährt, und er ist in allem, was er tut, konsequent."