Nach Entlassung von David Moyes : Marouane Fellaini: Ex-United-Star mit Tränen-Geständnis

Mit dem Onlineportal The Athletic sprach der Mittelfeldspieler über Moyes, der im April 2014 nach weniger als einem Jahr Amtszeit von den Red Devils entlassen wurde. "Ich empfand Trauer für ihn, als er gehen musste, weil ich weiß, wie sehr er erfolgreich sein wollte", gestand der Belgier.

Fellaini spielte vor seiner Zeit in Manchester bereits fünf Jahre beim FC Everton unter David Moyes und attestiert dem Schotten einen guten Charakter. "Wenn du alle Spieler bei Everton fragst, was sie über Moyes denken, werden sie sagen, was für ein netter Kerl er ist", so der kopfballstarke Mitteldfeldspieler.