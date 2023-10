Ex-United-Star Ibrahimovic kritisiert Erik Ten Hag: "Was ist die Erfahrung dieses Trainers?"

Zlatan Ibrahimovic macht sich offenbar auch fünfeinhalb Jahre nach seinem kurzen Kapitel bei Manchester United Sorgen um seinen Ex-Klub. Der ehemalige Stürmerstar, der mittlerweile seine Karriere beendet hat, hält Erik Ten Hag nicht für den richtigen Trainer für die Red Devils.

"Es ist ein großer Unterschied, wie er von Ajax zu United zu kommen – ich war in beiden Vereinen", sagte er mit Blick auf die Erfahrung des Niederländers: "Sie haben eine andere Art von Disziplin."

Ibrahimovic: Ten Hag muss bei United mit Stars umgehen und nicht mit Talenten

So sei Ajax "ein talentierter Verein. Sie haben die besten Talente im Verein. Sie haben keine großen Stars." In Amsterdam hatte Ten Hag große Erfolge gefeiert, wurde mehrfacher Meister und führt die Mannschaft sogar bis ins Halbfinale der Champions League. Für Zlatan wohl nicht genug Nachweis. "Was ist die Erfahrung dieses Trainers? Junge Talente, er kommt zu United, es ist eine andere Mentalität."