Exklusiv: Jesse Lingard will in Saudi-Arabien abkassieren – und mischt deshalb die Beraterbranche auf

Unter den Topstars, die seit Wochen in Scharen nach Saudi-Arabien strömen, will sich auch Jesse Lingard mischen. Der ehemalige englische Nationalspieler forciert gar einen Wechsel auf die arabische Halbinsel. Lingards Bestreben ist allein finanzieller Natur.

Vom europäischen Kontinent mehren sich die Stimmen, die den Einkaufsrausch der saudischen Klubs nicht gutheißen wollen. "Der Einfluss von Saudi-Arabien ist momentan massiv", ist Jürgen Klopp als neuester prominenter Kritiker in Erscheinung getreten. In seiner Funktion als Trainer des FC Liverpool musste er es jüngst am eigenen Leib erfahren – und verlor in Jordan Henderson und Fabinho gleich zwei wichtige Stützen.

Jesse Lingard drängt auf Wechsel nach Saudi-Arabien

Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen weitere Topstars dem Ruf des Geldes folgen werden. Einer, der unbedingt ein großes Stück vom arabischen Geldkuchen abhaben möchte, ist nach Fussballeuropa-Informationen Jesse Lingard. Der 30-Jährige drängt sogar auf einen Wechsel nach Saudi-Arabien und will sich dort am aktuellen Fußballhype bereichern.

Wie diese Redaktion aus Beraterkreisen erfuhr, versucht Lingard momentan alles, um einen Wechsel zu realisieren – und soll die Agentenwelt mit seinem Wunsch ziemlich aufmischen. Der 32-fache englische Nationalspieler kontaktierte bereits reihenweise Berater und betraute diese mit der Aufgabe, ihn in Saudi-Arabien zu platzieren. Gerüchte über ein Interesse des Abha Club sind bereits im Umlauf. Es soll aber weitere Vereine geben, die sich zumindest mit der Idee beschäftigen, Lingard zu engagieren.