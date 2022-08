Premier League Fans protestieren: Manchester United nimmt Abstand von Marko Arnautovic

Es ist erwartet worden, dass Manchester United noch in dieser Woche ein verbessertes Angebot für Marko Arnautovic beim FC Bologna einreicht. Die Red Devils stellen wegen des eigenen Anhangs allerdings das Werben um den Stürmer ein.

Manchester United wird sich nicht mehr um eine Verpflichtung von Marko Arnautovic bemühen. Laut The Athletic hat der Klub einige Beschwerden seiner Fans erhalten, die sich gegen den Transfer des 33-Jährigen aussprachen.

Hintergrund: Arnautovic hatte während des EM-Spiels zwischen Österreich und Nordmazedonien eine anti-albanische Bemerkung gemacht. United-Fans sollen sich per E-Mail an den Verein und direkt an den Vorstandsvorsitzenden Richard Arnold gewandt und gebeten haben, die Verpflichtung zu überdenken.