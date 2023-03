Manchester United: Verbleib? Erik ten Hag tritt bei Marcel Sabitzer auf die Bremse

Für Erik ten Hag ist es noch viel zu früh, um sich eine abschließende Meinung über Marcel Sabitzer und den ebenfalls bis Saisonende ausgeliehenen Wout Weghorst bilden zu können. Entsprechend ist es völlig offen, ob es im Sommer zu einer Festverpflichtung kommen wird.

"Ich denke, es ist viel zu schnell und viel zu früh, um darüber zu sprechen", sagte ten Hag während einer Medienrunde. "Erst mal sind wir in dieser Saison. Darauf muss der einzige Fokus liegen. Keine Ablenkungen für das, was in der nächsten Saison kommt."

Sabitzer war auch am Mittwochabend wieder in der Startelf aufgeboten worden, als United gegen West Ham United in der 5. Runde des FA Cup mit 3:1 gewann. Für Sabitzer war es das vierte Mandat in der Anfangself in sechs Pflichtspielen, wobei er jeweils über 80 Minuten ran durfte.