Manchester United : Cristiano Ronaldo mit emotionalem Post - Frau von Freund gestorben

Bei Manchester United feierte Cristiano Ronaldo ein traumhaftes Comeback mit fünf Treffern in den ersten sechs Pflichtspielen. Eine Tragödie aus seinem persönlichen Umfeld wirft nun allerdings einen Schatten auf das Innenleben des 36-Jährigen.

Aus diesem Grund war Ronaldo auch so schockiert, als er hörte, dass Soraia, Joses Ehefrau, in der letzten Woche verstarb. Auf Instagram veröffentlichte der Stürmer nun einen emotionalen Post dazu.

Cristiano Ronaldo spielte gemeinsam mit Jose Semedo in der Jugendabteilung von Sporting Lissabon, bis der Superstar 2003 zum ersten Mal nach Manchester wechselte. Bis heute verbindet die beiden Männer eine enge Freundschaft.

"Es gibt Zeiten, in denen alles, auch der Fußball, in den Hintergrund rückt. In der letzten Woche hat uns, völlig unerwartet, ein wunderbarer Mensch, unsere geliebte Soraia, verlassen; eine wunderbare Mutter und die Ehefrau eines der besten Freunde, die das Leben mir geschenkt hat."