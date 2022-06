Manchester United Frenkie de Jong: Barça-Abschiedsvideo im Kasten – United-Vorstellung am Wochenende?

Der Wechsel von Frenkie de Jong scheint nach den jüngsten Unzulänglichkeiten nun doch schneller über die Bühne zu gehen als erwartet. Während der FC Barcelona im Hintergrund bereits alle Vorkehrungen für den großen Abschied getroffen haben soll, könnte de Jongs Vorstellung bei seinem neuen Arbeitgeber am Wochenende erfolgen.

An die Social-Media-Abteilung des FC Barcelona ist offenbar final durchgegeben worden, dass Frenkie de Jong den Verein definitiv verlassen wird. Der vereinsnahe Reporter Gerard Romero berichtet auf seinen Kanälen nämlich, dass bereits ein Abschiedsvideo für den niederländischen Mittelfeldspieler vorbereitet ist.

Nachdem in den letzten Tagen Gerüchte aufkamen, dass de Jong an seinem öffentlich artikulierten Plan, Barça keinesfalls zu verlassen, festhalte, scheint sich der 25-Jährige inzwischen auf einen Wechsel zu Manchester United auch seelisch eingestimmt zu haben.

Infolge der wochenlangen Verhandlungen befindet sich der de-Jong-Deal laut Sky-Reporter Florian Plettenberg in den finalen Zügen. Mehr noch: De Jong könnte noch an diesem Wochenende offiziell vorgestellt werden. Es soll Pläne geben, ihn im Old Trafford zu präsentieren. Das sei aber noch nicht zu 100 Prozent sicher.