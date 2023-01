Frenkie de Jong freut sich für Wout Weghorst

"Ich kann es kaum erwarten, im 'The Theatre of my Dreams' loszulegen. Ich werde alles für diesen unglaublichen Verein geben". Mit diesem Social-Media-Beitrag stimmte sich Wout Weghorst auf sein Debüt als Neuzugang von Manchester United auf sein erstes Spiel ein.

Frenkie de Jong, der Weghorst aus der niederländischen Nationalmannschaft bestens kennt, reagierte auf den Post mit einem strahlenden Smiley und virtuellem Applaus. Auch Memphis Depay und Daley Blind freuten sich auf Instagram für ihren Landsmann.

Manchester United hatte den Mittelstürmer in der Vorwoche vom FC Burnley ausgeliehen. Zuvor war Weghorst ursprünglich bis zum Saisonende datierte Leihe an Besiktas vorzeitig abgebrochen worden.