Sergej Milinkovic-Savic Falls Frenkie de Jong nicht kommt: Manchester United findet Alternative

Nach Informationen von Calciomercato sieht Manchesters Coach Erik ten Hag (52) in Sergej Milinkovic-Savic (27) von Lazio Rom die ideale Verstärkung für sein Mittelfeld, falls sich de Jong weiterhin ziert. Wie das Onlineportal berichtet, hat der Berater des Spielers sogar schon ein erstes Angebot aus England erhalten.

In Rom ist Milinkovic-Savic allerdings seit Jahren eine Instanz, die der Klub nicht so einfach hergeben will. 2015 kam der Serbe für 12 Mio. Euro aus Genk und absolvierte in der Folge 231 Pflichtspiele für Lazio. Da Milinkovic-Savic noch bis 2024 an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden ist, müsste Manchester wohl eine Ablöse in Höhe von 70 Mio. Euro auf den Tisch legen. Nicht gerade ein Schnäppchen.