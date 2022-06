FC Barcelona Frenkie de Jong: Manchester United erwartet Einigung in den nächsten 48 Stunden

Hinsichtlich des Ablösepakets bei Frenkie de Jong (25) lagen Manchester United und der FC Barcelona in den letzten Tagen noch weit auseinander. Scheinbar könnte es nun aber doch zu einer schnellen Einigung kommen.

Der Football Insider will erfahren haben, dass der Deal unmittelbar vor dem Abschluss steht, da es am Montagabend neue Entwicklungen zu vernehmen gab. Demnach stehen United und Barça kurz davor, sich auf ein Ablösepaket in Höhe von 75 Millionen Euro zu einigen. Die Übereinkunft wird für die nächsten 48 Stunden erwartet.

Damit käme der spanische Vizemeister knapp an das heran, was er vor drei Jahren für de Jong an Ajax Amsterdam überwiesen hat – damals flossen 86 Millionen Euro als Kaufsumme in die Grachtenstadt.