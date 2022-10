Frust bei Cristiano Ronaldo: Das sagt Erik ten Hag

In Cristiano Ronaldo (37) brodelte es gewaltig, als er am Wochenende gegen Newcastle (0:0) zur Schlussphase ausgewechselt wurde. United-Coach Erik ten Hag (52) hatte offenbar mit einer solchen Reaktion gerechnet und hält diese für durchaus berechtigt.

"Ich denke, kein Spieler ist glücklich, wenn er ausgewechselt wird, besonders nicht Ronaldo", wird Ten Hag von der Sun zitiert. "Ich verstehe das, solange es auf eine ruhige, normale Weise abläuft, ist das kein Problem."

CR7 stand gegen Newcastle erst zum zweiten Mal in der aktuellen Premier-League-Saison in der Startelf seines Klubs. Der schwache Auftritt glich allerdings keiner Werbung in eigener Sache.

Zugegeben: Die gesamte Offensivabteilung von Manchester United wirkte gegen die Magpies ideenlos. Ausgerechnet der für Ronaldo eingewechselte Marcus Rashford (24) erarbeitete sich kurz vor dem Abpfiff noch zwei Großchancen, die er kläglich vergab.