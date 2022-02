Manchester United : Frust bei Nullnummer: Cristiano Ronaldo legt sich mit Mitspieler an

Manchester United peilt die Top-4 der Premier League an, um in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen. Gegen Abstiegskandidat Watford war gestern dennoch nicht mehr als ein 0:0 drin. Der Superstar des Teams konnte seine Wut darüber kaum zurückhalten.