Manchester United : Schiri-Bonus für CR7? Frustrierter Cristiano Ronaldo entgeht Roter Karte

Uniteds Cristiano Ronaldo hätte in bester Stimmung sein müssen. Im Hinspiel gegen Newcastle feierte der Portugiese schließlich mit einem Doppelpack seine Rückkehr zu den Red Devils. Das Rückspiel verlief jedoch überhaupt nicht nach seinen Vorstellungen. Die Magpies gingen bereits in der siebten Minute in Führung und gaben in der Folge den Ton an.

In der 58. Minute gab sich CR7 dann seiner Wut hin und rannte Newcastles Linksaußen Ryan Fraser über den Haufen. Da Ronaldo den Ball in dieser Aktion nicht einmal berührte, schien ein Platzverweis die einzig logische Konsequenz. Der Referee zeigte dem uneinsichtigen Übeltäter aber nur die Gelbe Karte, was im Netz für Unverständnis sorgt.