Manchester United : Cristiano Ronaldo nach Last-Minute-Sieg besänftigt

Manchester United fuhr am Samstag-Nachmittag einen wichtigen 1:0-Sieg gegen West Ham United ein und ließ die Londoner im Kampf um Platz vier erst einmal hinter sich. Der Treffer von Marcus Rashford in der allerletzten Sekunde löste selbst beim unzufriedenen Cristiano Ronaldo Entspannung und Optimismus aus.

Der Portugiese regte sich im Laufe der Partie mehrmals über seine Mitspieler auf. Vor allem mit Sturmkollege Mason Greenwood stimmte das Zusammenspiel abermals überhaupt nicht.

So übersah Greenwood alleine in der ersten Hälfte zweimal Cristiano Ronaldo, der besser positioniert war als er. Möglicherweise wären die Red Devils durch die Zuspiele schon viel früher in Führung gegangen, was ihren Fans einigen Stress, aber auch Nervenkitzel, erspart hätte.