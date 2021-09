Manchester United : Gareth Bale freut sich auf Cristiano Ronaldos Auftritte in der Premier League

Cristiano Ronaldo (36) kehrt zwölf Jahre nach seinem Abschied von Manchester United in die Premier League zurück. Gareth Bale ist gespannt, was sein Ex-Mannschaftskollege auf dem Rasen zeigen wird.

"Seine Torquote ist unübertroffen. Daher bin ich mir sicher, dass er reinkommen, gut abschneiden und viele Tore schießen wird", so der Waliser: "Er hat es schon in der Premier League bewiesen, also versteht er die Liga. Er hat alles erreicht, was es man Fußball erreichen kann."