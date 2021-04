Manchester United : Gareth Bale: Ryan Giggs verhinderte Wechsel zu Manchester United

Foto: Cosmin Iftode / Dreamstime.com



Andre Oechsner In regelmäßigen Abständen tun sich Storys auf, welche Wechselmöglichkeiten sich den Fußballstars in den Vergangenheit so geboten haben. In jungen Jahren wäre Gareth Bale beinahe zu Manchester United gewechselt.

Während sich Gareth Bale als 17-Jähriger beim FC Southampton einen Namen machte, warben die großen Klubs um ihn. Auch Manchester United hatte damals mindestens ein Auge auf den hochtalentierten Waliser geworfen. "Wir haben Angebote für mehr Geld abgelehnt, weil Geld zu diesem Zeitpunkt nicht so wichtig war. Es ist sein Karriereweg und die beste Gelegenheit, die zählt", erzählt Bales Berater Jonathan Barnett gegenüber THE ATHLETIC. In den damaligen Überlegungen soll es eine ernsthafte Rolle gespielt haben, sich den Red Devils anzuschließen.