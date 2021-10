Manchester United : Gareth Southgate wirbt um Geduld für Ex-BVB-Star Jadon Sancho

Beim 5:0-Sieg der englischen Nationalmannschaft in Andorra war für Jadon Sancho ein Platz in der Startelf reserviert. Der ehemalige BVB-Star zahlte das Vertrauen von Gareth Southgate mit einer guten Leistung inklusive zwei Torvorlagen zurück. Sancho kann sich Southgates Rückendeckung sicher sein.

Jadon Sancho sammelt in der laufenden Länderspielperiode reichlich Selbstvertrauen, was ihm nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United etwas abhandengekommen ist. Bei seinem neuen Klub konnte sich der ehemalige BVB-Ausnahmespieler noch nicht so richtig in Szene setzen.

"Es sollte uns nicht überraschen, dass ein junger Spieler eine so große Veränderung in seinem Leben durchmacht. Eine neue Liga, einen neuen Verein, einen anderen Spielstil, ein anderes Trainingsregime, wieder in Manchester zu leben, umzuziehen und alles, was damit zusammenhängt - das ist eine Menge, was er verarbeiten muss", nahm Englands Nationaltrainer Gareth Southgate Sancho am Sonntag in Schutz.