Premier League Gary Neville kontra Cristiano Ronaldo: "Steh jetzt auf und sprich"

"Warum muss der größte Spieler aller Zeiten (meiner Meinung nach) zwei Wochen warten, um den Fans von Manchester United die Wahrheit zu sagen?", fragt Neville auf seinem Twitter-Account. "Steh jetzt auf und sprich. Der Klub steckt in einer Krise und braucht Führungspersönlichkeiten, die ihn leiten. Er ist der Einzige, der diese Situation in den Griff bekommen kann!"

Am Mittwoch machte ein Screenshot die Runde, der zeigte, wie Ronaldo auf Instagram bei einer Fanseite folgendermaßen kommentierte: "Ihr werdet die Wahrheit erfahren, wenn ich in ein paar Wochen ein Interview gebe. Die Medien lügen einfach. Ich habe ein Notizbuch und in den letzten Monaten haben sie von den hundert Informationen, die sie verbreitet haben, nur fünf richtig wiedergegeben. Also stellt euch vor, wie das läuft."