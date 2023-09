Cristiano Ronaldo trieb Gegenspieler mit seinen Augen zur Weißglut

Nachdem Cristiano Ronaldo (38) Anfang der 2000er bei Manchester United anheuerte, stieg er schnell zu einem der besten Offensivspieler der Premier League auf. Micah Richards (35) erinnert sich noch gut an die Zweikämpfe mit dem Portugiesen, die er zu seinem Leidwesen häufig verlor.

Micah Richards kickte von 2005 bis 2015 für Manchester City. Der ehemalige Verteidiger lieferte sich daher packende Duelle mit Cristiano Ronaldo, bevor es den Superstar 2009 zu Real Madrid zog.

Im Podcast "The Rest ist Football" dachte Richards kürzlich an diese Begegnungen zurück und zollte dem Iberer dabei seinen Respekt. "Als ich gegen Ronaldo gespielt habe, konnte man keine Sekunde abschalten", sagte der Brite.

"Er schaffte in zwei Sekunden fünf Übersteiger. Und ich konnte einfach nicht glauben, was ich sah, dass er so ein Genie war", spricht Richards auch heute noch voller Ehrfurcht von Ronaldos Fähigkeiten.