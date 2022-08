Hannibal Mejbri Gerard Pique will United-Talent für seinen Verein FC Andorra

Das Objekt der Begierde hört auf den Namen Hannibal Mejbri und ist bis 2026 an Manchester United gebunden. Der Youngster agiert vorwiegend in der U23 der Red Devils, drängt aber auf mehr Einsatzzeiten bei den Profis. Coach Erik ten Hag (52) hat vorerst jedoch keine Verwendung für ihn.

Wie die L'Equipe berichtet, bietet der FC Andorra einen Ausweg. Piques Verein will Mejbri zunächst ausleihen, hat zudem eine Kaufoption in Höhe von 25 Mio. Euro an das Angebot gekoppelt, falls der Aufstieg in die Primera Division gelänge.