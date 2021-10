Manchester United : Gerüchte um Manchester United und FC Arsenal: Thomas Frank fühlt sich geschmeichelt

Der starke Saisonstart des FC Brentford, der nach sieben Spielen auf Platz 7 in der Premier League steht, weckt natürlich Interesse an den Hauptprotagonisten des Erfolgs. Im Visier der anderen Klubs befindet sich angeblich Thomas Frank, der die Bees nach über 70 Jahren zurück ins englische Fußballoberhaus führte.

"Ich habe einen Vertrag bis 2023. Ich bin wahnsinnig glücklich in Brentford. Es ist ein Verein, der mir sehr viel bedeutet und in dem ich eine tolle Zeit hatte", kommentierte Frank die Gerüchte um seine Person und ruft in Erinnerung: "Also, ich kann das gut verstehen, aber... Arsenal und United. War es nicht so? Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gelesen. Das alles ist natürlich schön, aber nur Gerüchte."