Manchester United Giorgio Chiellini hat Mitleid mit Harry Maguire

Bayern-Fan seitdem er denken kann. Kennt sich in Sachen Rekordmeister und Bundesliga bestens aus, seit 2022 im Team von Fussballeuropa.com.

Harry Maguire hat bei Manchester United seinen Stammplatz verloren. Die italienische Verteidigerlegende Giorgio Chiellini hat Mitleid mit ihrem englischen Berufskollegen.

Dass Maguire an der Ablöse gemessen wird, hält Giorgio Chiellini für wenig förderlich. "Die Erwartungen sind zu hoch. Wenn er 80 Millionen Pfund gekostet hat, muss er in jedem Spiel der Beste sein? Das ist nicht korrekt", betont der 38-Jährige. Die Ablöse sei nicht "seine Schuld."

"Er ist ein guter Spieler, seine Situation macht mich traurig", verriet der 117-fache italienische Nationalspieler im Interview mit der Times. Maguire sei zwar "nicht Rio Ferdinand, aber er ist gut genug." Gemeinsam mit John Stones bilde Maguire ein gutes Innenverteidiger-Duo in der englischen Nationalelf.

Giorgio Chiellini weiß nur allzu gut, was es bedeutet bei einem Top-Klub in Europa unter Vertrag zu stehen. Von 2005 bis 2022 spielte er für Juventus Turin. Im vergangenen Transferfenster wechselte er ablösefrei in die Major League Soccer und unterschrieb beim Los Angeles FC.

Verwendete Quellen: The Times