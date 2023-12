Mason Greenwood nutzt seine zweite Chance - Getafe hat clever verhandelt

Inzwischen hat sich die Situation für den jungen Briten merklich verbessert. Das Verfahren wurde eingestellt und sportlich gab ihm der Madrider Vorstadtklub eine neue Heimat.

Die Ehe zwischen Greenwood und Getafe ist bisher eine Erfolgsgeschichte. Der von Manchester United ausgeliehene Spieler zählt zum Stammpersonal des Liga-Neunten, erzielte zwei Tore und servierte drei Assists in zwölf Spielen.

Aktuell läuft es darauf hinaus, dass der erst 22-Jährige seiner verloren geglaubten Karriere noch einmal Schwung geben kann. Eine Win-Win-Situation, denn Greenwoods Scorerpunkte sind mitverantwortlich dafür, dass Getafe erstmals seit fast vier Jahren wieder in Richtung der oberen Tabellenhälfte schauen kann. In den letzten Jahren wurde man jeweils nur 15.

Greenwood war bei United vom Spielbetrieb ausgeschlossen - Foto: daykung / Shutterstock.com

Bislang hat sich das Risiko, das der UEFA Cup-Viertelfinalist der Saison 2007/2008 (hier schied man nach einem legendären Rückspiel gegen Bayern München aus) mit der Verpflichtung des einstigen Wunderkinds einging, gelohnt zu haben.

Besondere Kaufklausel

Und es könnte sich auch im kommenden Sommer lohnen. Wie The Athletic berichtet hat sich der Verein eine besondere Klausel gesichert. Sollte sich die Verantwortlichen in Getafe am Ende der Saison entschließen, den Leihspieler fest zu verpflichten, müsste nur 80 Prozent der ausgehandelten Ablösesumme an Manchester United fließen.

Verkaufen die Red Devils hingegen an einen anderen Klub, so erhält Getafe 20 Prozent der Ablösesumme. Ein cleveres Geschäft der Spanier.

Verwendete Quellen

The Athletic