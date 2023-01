Großangriff: Erik ten Hag will in Eredivisie und Bundesliga wildern

"Er ist ziemlich davon überzeugt, dass United einen Coup landen kann und den Scouts wurde gesagt, dass United die Dinge sowohl in Holland als auch in Deutschland kurbeln muss", fuhr der Insider fort.

Wout Weghorst im Winter verpflichtet

Einen Oranje-Star holte Ten Hag bereits vor wenigen Tagen in seinen Kader. Wout Weghorst (30) wechselt per Leihe bis zum Saisonende vom Zweitligisten FC Burnley. Der Mittelstürmer machte besonders in der Bundesliga auf sich aufmerksam, wo ihm für den VfL Wolfsburg in 144 Partien 70 Treffer gelungen waren.

Sein Wechsel zum FC Burnley und die darauffolgende Ausleihe zu Besiktas Istanbul führten Weghorst vorerst weg vom großen Rampenlicht. Für erneute Furore sorgte der Angreifer erst wieder bei der WM in Katar, als er im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien zwei Treffer erzielte.

