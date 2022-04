Paul Pogba kappt Draht zu United-Kollegen - wohin zieht es den Superstar?

Da er nach dieser Spielzeit sowieso nicht mehr ins Old Trafford zurückkehren will, hat Pogba seinen Draht zum Team wohl endgültig gekappt. Im Bericht heißt es weiter, dass Pogba die WhatsApp-Gruppe verließ, weil ihm zwei ansprechende Angebote vorliegen.

Der Mirror hat erfahren, dass Pogba die WhatsApp-Gruppe der United-Spieler verlassen hat. Der Nationalspieler zog sich bei der 0:4-Niederlage gegen den FC Liverpool eine Wadenverletzung zu und wird voraussichtlich kein Match mehr in dieser Saison absolvieren.

PSG und Real Madrid legen Pogba Offerten vor

So haben sowohl Real Madrid als auch PSG ernsthafte Verhandlungen aufgenommen und Angebote hinterlegt. An Interessenten hatte es schon zuvor nicht gemangelt. Juventus Turin möchte den Mittelfeldspieler, der von 2012 bis 2016 für die alte Dame kickte, beispielsweise zurück in die Serie A befördern.