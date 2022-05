"Ich habe das nicht gesagt" - Cristiano Ronaldo mit Richtigstellung

Und das, obwohl der Portugiese im Old Trafford zum Abschluss einen starken Eindruck hinterließ und unter anderem das 2:0 für sein Team erzielte. Eine weitere Bude war ihm kurz vor dem Pausenpfiff aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt worden.

Mit seinem regulären Tor markierte Ronaldo seinen 698. Treffer in einem Vereinstrikot. Eine unrunde Zahl. Möglicherweise ließ sich der Angreifer nach dem Ende der Partie deshalb zu einem Spruch verleiten.

Als er in Richtung Spielertunnel unterwegs war und mit seinen Anhängern feierte, rief er in eine TV-Kamera vermeintlich: "I'm not finished" - zu Deutsch: "Ich bin noch nicht fertig". Ein Hinweis auf einen Verbleib in Manchester? Da der sportliche Erfolg in diesem Jahr ausblieb, gab es Gerüchte, um einen Abgang des Europameisters von 2016.