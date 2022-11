Cristiano Ronaldo erniedrigt Ralf Rangnick: "Dieser Typ..."

Der heutige Trainer der österreichischen Nationalmannschaft übernahm im Dezember 2021 als Interimstrainer bei den Red Devils, was laut Ronaldo für kollektives Kopfschütteln sorgte. "Nach Ole (Gunnar Solskjaer) holen sie Sportdirektor Ralf Rangnick, was niemand versteht", schimpft der Superstar im Interview.

Einmal warmgelaufen, schoss sich Cristiano Ronaldo auf Rangnick ein. "Dieser Typ ist nicht einmal ein Trainer. Ein großer Klub wie Manchester United, der einen Sportdirektor einsetzt, hat nicht nur mich, sondern die ganz Welt überrascht."

CR7 reduzierte Rangnick auf seine früheren Positionen im Management und sprach ihm deshalb jegliche Qualifikation als Coach ab. "Wenn Sie nicht einmal Trainer sind, wie wollen sie dann Chef von Manchester United werden? Ich hatte noch nie von ihm gehört", gab Ronaldo abschließend zu.

United unter Rangnick historisch schlecht

In Deutschland hat Ralf Rangnick vor seinem Engagement in England durchaus als Trainer zu überzeugen gewusst. Er stieg insgesamt viermal in die erste Bundesliga auf und zog mit dem FC Schalke 2011 bis ins Champions-League-Halbfinale vor. Den Königsblauen bescherte er in jenem Jahr zudem den DFB-Pokal und den DFL-Supercup.