"Ich spiele kostenlos" Ex-Spieler Chicharito bietet Manchester United Gratis-Hilfe an

Manchester United rief in den 1990ern und 2000ern Ehrfurcht und Schrecken bei seinen Gegnern hervor. Heutzutage überwiegt anscheinend das Mitleid. Selbst bei früheren Spielern des Klubs. Einer von ihnen hat nun sogar seine Unterstützung angeboten – für lau.

Der Mexikaner spielt inzwischen bei LA Galaxy, hat aber immer noch ein Auge auf United geworfen und würde dem Verein bei der beschwerlichen Stürmer-Suche gerne aus der Patsche helfen. "Wenn United mich will, würde ich sagen, ja, ich spiele kostenlos", erklärte Chicharito dem Mirror.

Javier Hernandez, den die meisten Fans unter seinem Spitznamen Chicharito kennen, verlebte ab 2010 fünf erfolgreiche Jahre in Manchester. Bevor es im Anschluss unter anderem zu Real Madrid und Bayern Leverkusen ging, heimste er vier Titel mit den Red Devils ein, darunter zweimal die renommierte englische Meisterschaft.

Manchester holte sich zuletzt eine blutige Nase im Werben um den früheren Bundesliga-Star Marko Arnautovic (33). Die Briten boten dem FC Bologna neun Millionen Euro für den Angreifer an, was allerdings abgelehnt wurde. Wie The Athletic erfuhr, hat United die Verhandlungen deshalb vollständig abgebrochen.