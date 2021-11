Manchester United : Jadon Sancho: Glänzt der Ex-BVB-Star demnächst auf neuer Position?

Ole Gunnar Solskjaer, der Coach der Red Devils, wird in der letzten Zeit für allerlei Dinge getadelt. Viele Kritiker stürzen sich auf seine Personalentscheidungen. Sie können beispielsweise nicht verstehen, warum der Norweger Neuzugang Sancho immer noch nicht in sein Spielsystem integrieren konnte.

Jadon Sancho wurde im Training mehrfach auf der Rechtsverteidiger-Position getestet. In den wenigen Auftritten, die der 21-Jährige bislang bei United absolvierte, glänzte er im Gegensatz zu seinen Kollegen in der Offensive mit starker Defensivarbeit, was seinen Coach wohl zu dieser ungewöhnlichen Umstellung verleitet.