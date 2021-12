Manchester United : Edel-Zuschauer Juan Mata im Visier von Barça und Real Sociedad?

Matas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Einen neuen Kontrakt wird er von den Red Devils nicht mehr angeboten bekommen, da er in dieser Saison nur etwas mehr als 150 Einsatzminuten sammeln konnte und in den letzten zwei Jahren häufiger auf der Tribüne oder der Bank als auf dem Rasen zu finden war. Eine vorzeitige Vertragsauflösung wäre deshalb im Sinne des Klubs.

Mit Real Sociedad und dem FC Barcelona sind laut der englischen Tageszeitung The Sun zwei Vereine an dem 33-Jährigen interessiert. Juan Mata würde im Falle eines Wechsels wohl um einen Platz der Startelf bei einem ambitionierten Team kämpfen und wäre darüber hinaus nach über zehn Jahren in England wieder zurück in der Heimat.