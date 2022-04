Ironie des Schicksals: Antonio Conte war United-Stars nicht gut genug

Die Spieler sahen zu Beginn des Jahres hingegen Mauricio Pochettino von Paris Saint-Germain als Ideallösung für den Trainerstuhl im Old Trafford an. Aktuell besetzt diesen Platz Ralf Rangnick.

Der 63-Jährige agierte mit seinen Mannen - nach einem relativ gelungenen Start zu Beginn seiner Amtszeit - in den letzten Wochen zunehmend erfolgloser. In den Pokalwettbewerben ist United glanzlos ausgeschieden und in der Premier League droht das Verpassen des internationalen Geschäfts.