Manchester United : Irre Wende! Manchester United begräbt Hoffnungen – Paul Pogba darf gehen

Manchester United und Paul Pogba – diese Beziehung wird am Ende dieser Saison wahrscheinlich auseinandergehen. Das kommt etwas überraschend, nachdem es vor Kurzem noch hieß, er werde seinen Vertrag verlängern.

Diese Meldung kommt aufgrund der Berichterstattung in den vergangenen Wochen durchaus überraschend. Vor drei Wochen hatte die L'Equipe mit der Informationen aufgewartet, Pogba habe sich zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags entschieden und United wolle ihn zu einem der bestverdienenden Spieler der Premier League zu machen.

Aus diesem Plan wird nun offenbar doch nichts. Die Möglichkeit, Pogba im Januar an den Höchstbietenden zu verkaufen, soll United nicht in Betracht ziehen. Kalvin Phillips von Leeds United soll Pogba im Old Trafford nachfolgen. Dem Weltmeister bieten sich derweil drei Optionen.