Manchester United : Fiese Aktion! Ist Cristiano Ronaldo zu glimpflich davongekommen?

Das 0:5 zu Hause gegen den FC Liverpool setzte den Fans von Manchester United mächtig zu. Den Spielern erging es nicht anders. Superstar Cristiano Ronaldo entlud seinen Frust auf dem Feld in einer unsportlichen Aktion, die einem Spieler seines Formates nicht unterlaufen sollte.

United musste in dieser Partie nach dem Platzverweis von Paul Pogba die letzten dreißig Minuten in Unterzahl absolvieren. Für die Red Devils hätte es allerdings noch schlimmer kommen können. Bereits in der ersten Hälfte zeigte Cristiano Ronaldo eine Unsportlichkeit, die eine Rote Karte verdient gehabt hätte.

Beim Stand von 0:3 kam es nach einer verpassten Chance zu einem Zweikampf zwischen Ronaldo und Curtis Jones, den der Liverpooler für sich entscheiden konnte. Als dieser dann auf dem Boden lag, trat Ronaldo nach und wurde für dieses Vergehen nur mit der Gelben Karte bestraft.