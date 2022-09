Manchester United Jadon Sancho befürwortet Erik ten Hags harte Methoden

Manchester United startete mit zwei Niederlagen denkbar schlecht in die neue Saison. Ausgerechnet gegen den FC Liverpool gelang anschließend die Trendwende. Ausschlaggebend dafür war womöglich eine Strafeinheit, die das Team zwischenzeitlich absolvieren musste.

"Wir mussten es tun. Wir hätten nicht so verlieren dürfen", wird der Angreifer, dem zwei Treffer in den letzten drei Partien geglückt sind, vom Mirror zitiert. "Alle nahmen es einfach als zusätzliches Laufen und mehr Fitness hin und danach machten wir einfach weiter." Die harte Strafe traf somit beim gesamten Team auf Zustimmung.

"Wir hatten das Gefühl, dass wir nach dem Brentford-Spiel einfach aufwachsen mussten und wir haben jetzt drei Siege in Folge, also müssen wir weitermachen und mehr Siege einfachen", gab Sancho die weitere Marschroute aus. Die Red Devils könnten mit dem heutigen Sieg über Tabellenführer Arsenal in die Top-4 springen.