Manchester United Jadon Sancho: Ex-Dortmunder sorgt für Lacher bei englischen Fans

Jadon Sancho war in dieser Länderspielphase nicht Teil der englischen Nationalmannschaft. Das Spiel zwischen England und Deutschland hat sich der Starspieler von Manchester United gar nicht erst angesehen.

Das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft, das 3:3 gegen Deutschland in der Nations League, war für Sancho kein Grund, den Fernseher anzuschalten. Stattdessen zeigt er in einer Story auf Instagram, dass er die neueste Ausgabe der Fußballsimulation FIFA spielte.

Jadon Sancho hat in den letzten Wochen einen mehr als guten Eindruck hinterlassen, in Diensten von Manchester United endlich die Leistungen gezeigt, die man von ihm erwartet. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtete allerdings überraschend auf Sancho.

In der aktuellen Form, Sancho erzielte in den letzten sechs Spielen für United drei Tore, führt in Sachen Weltmeisterschaft eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Das dürfte auch der in der Kritik stehende Southgate wissen.