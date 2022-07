Manchester United Jadon Sancho strotzt plötzlich vor Selbstvertrauen - Lob für Erik ten Hag

Manchester United will in der kommenden Saison wieder ganz oben angreifen. Die Vorbereitung wird die zuletzt arg gebeutelten Fans schon einmal positiv auf die nächsten Wochen gestimmt haben. Jadon Sancho (22) steigert die Euphorie zusätzlich und lobt seinen neuen Coach in den höchsten Tönen.

Für den ehemaligen BVB-Profi herrscht derzeit ein ganz anderer Spirit in der Mannschaft. "In dieser Vorsaison haben wir die gleichen Spieler, aber es sieht einfach wie ein ganz anderes Team aus und ich denke, daran arbeiten wir und ich habe das Gefühl, dass wir besser werden", erklärte Sancho nach dem 2:2 gegen Aston Villa am Samstag.

Die Erfolge sprechen bislang für den Niederländer. In vier Testspielen sprangen drei Siege und ein Remis heraus. Ein Hoffnungsschimmer. Auch für Jadon Sancho, der in seiner Debütsaison nur selten glänzen konnte. Laut eigener Aussage sei daran maßgeblich eine Ohrinfektion in der damaligen Vorbereitung Schuld gewesen.

"Es bedeutete einen Mangel an Fitness und Verständnis dafür, wie die Spieler spielen. Aber jetzt, in dieser Saison, fühle ich mich wohler und besonders das Tor in der Vorbereitung gibt mir einen Selbstvertrauensschub und hoffentlich kann ich das in die Saison mitnehmen und weitermachen", erklärte der ehemalige Dortmunder.

Sancho stand in allen Presaison-Matches von Beginn an auf dem Feld. Da ihm dabei drei Treffer gelungen sind, könnte ihm demnächst endlich der Durchbruch in Manchester gelingen. Und damit der Sprung in den WM-Kader der Three Lions? Zuletzt hatte er in der Nationalmannschaft keine Rolle gespielt.