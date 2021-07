Manchester United : Jadon Sancho: "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen"

Am Freitag wurde offiziell bestätigt, was die meisten Experten längst wussten: Jadon Sancho wechselt für 85 Millionen Euro plus Boni von Borussia Dortmund zu Manchester United. Im Dress der Red Devils möchte der Nationalspieler sich und dem Verein einige Träume erfüllen.