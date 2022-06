Manchester United Jadon Sancho: Ist seine WM-Teilnahme in Gefahr?

Jadon Sancho (22) konnte seine Kritiker nach dem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United im Sommer 2021 noch nicht von sich überzeugen. Geht es nicht bald aufwärts, ist laut Ex-Leeds-Stürmer Noel Whelan (47) sogar die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Gefahr.

"Wenn man über diese Saison nachdenkt, war es weder für Sancho noch für Man United großartig", erklärte der Ex-Stürmer von Leeds, Middlesbrough, Crystal Palace und Derby County gegenüber footballinsider247.com.

Jadon Sancho war im vergangenen Sommer für 85 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund in den roten Teil Manchesters gewechselt. Nach einem Jahr müsse man laut Whelan bilanzieren, dass der Transfer "wie ein seltsamer Schachzug" aussehe. Jadon Sancho fehle die Konstanz.

Während Sancho in der Bundesliga als einer der Topstars glänzte und in 104 Ligaspielen auf 89 Torbeteiligungen kam, stehen nach seiner ersten Saison auf der Insel lediglich jeweils drei Premier-League-Tore und Vorlagen in der Bilanz.