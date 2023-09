Jadon Sancho: Manchester United legt Preisschild für Ex-BVB-Star fest

Jadon Sancho äußerte öffentliche Kritik - auch an Trainer Erik ten Hag - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

United wollte Jadon Sancho nach Saudi-Arabien verkaufen

Manchester United war nach Informationen von The Athletic bereit, den Nationalspieler zu verkaufen, das Transferfenster in der Türkei und Saudi-Arabien war zu diesem Zeitpunkt noch offen.

Wie das Onlineportal in Erfahrung gebracht hat, erhielt Jadon Sancho auch einige Angebote, lehnte diese jedoch zusammen mit seinen Beratern ab. Gespräche über einen sofortigen Abschied von United wollte das Sancho-Lager nicht führen.

Manchester United fordert offenbar 76 Millionen Euro Ablöse

Die Red Devils wollen den einstigen Bundesliga-Shootingstar (38 Tore und 51 Vorlagen in 104 Spielen für Borussia Dortmund) aber abgeben und sind offenbar bereit, einen Transferverlust in Kauf zu nehmen. Laut The Athletic übermittelte der Rekordmeister den saudischen Interessenten eine Preisvorstellung von 65 Millionen Pfund – umgerechnet knapp 76 Millionen Euro.

Im Sommer 2021 legte der 20-malige englische Meister noch 85 Millionen Euro für Sancho hin. Der Marktwert des 23-Jährigen, der im Old Trafford noch bis 2026 unter Vertrag stellt, ist seit seinem Wechsel gesunken. Transfermarkt.de geht von 45 Millionen Euro aus, das CIES Football Observatory hat immerhin einen Transferwert von 60 Millionen Euro errechnet.

Verwendete Quellen

theathletic.com