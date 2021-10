Manchester United : Jadon Sancho mit James Bond-Vergleich auf die Schippe genommen

In dieser Saison gelangen Sancho 0 Tore und 0 Vorlagen in seinen bisherigen 7 Einsätzen. Die deutsche Crew von Sky Sports erlaubte sich bei der Analyse seiner Situation einen Scherz und verglich den Offensivspieler mit James Bond, dem Agenten mit der 007.

Passend dazu kleideten sie den 21-Jährigen via Bildmontage in einen maßgeschneiderten Anzug, der stark an die Romanfigur von Ian Fleming erinnert.