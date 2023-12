Jadon Sancho sorgt erneut für Ärger – United-Coach ten Hag dennoch versöhnlich

Nach Informationen der Boulevardzeitung The Sun verpasste Sancho in den letzten Wochen gleich mehrere Trainingseinheiten. Ein solches Fehlverhalten wird normalerweise mit einer Geldstrafe geahndet. Bei dem in Ungnade gefallenen Offensivstar, der weiterhin sein volles Gehalt erhält, sahen die Verantwortlichen allerdings aus gutem Grund davon ab.

Sancho konnte für sein Fernbleiben vom Training schlicht stets gute Gründe vorbringen. Mehrmals fiel er beispielsweise krankheitsbedingt aus. Weitere Sanktionen sind vonseiten der United-Bosse somit nicht zu erwarten.

Manchester United: Erik ten Hag reicht Jadon Sancho die Hand

Chefcoach Erik ten Hag (53) stellte dem früheren BVB-Star vor dem Match am Samstag gegen den AFC Bournemouth (0:3) sogar eine baldige Rückkehr in Aussicht – wenn er sich für seine vorherigen Fehltritte entschuldigte.

"Es geht also um eine Kultur und jeder Spieler muss bestimmte Standards erfüllen und genau darum ging es", nannte ten Hag zunächst noch einmal den Grund für Sanchos Degradierung, die inzwischen über drei Monate zurückliegt.

Dabei könne Sancho umgehend wieder in den Profikader aufsteigen, wie der United-Coach hervorhob. "Er weiß, was er tun muss, wenn er zurückkehren will, es liegt an ihm", bekräftigte ten Hag.

