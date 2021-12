Manchester United : Jesse Lingard: David Moyes deutet Rückkehr zu West Ham United an

"Ich denke, Jesse wird nach dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht werden. Daran besteht kein Zweifel", weiß Moyes, dass sich neben West Ham United andere Vereine darum bemühen, Lingard unter Vertrag zu nehmen.

David Moyes würde am liebsten schon ab Januar wieder auf Jesse Lingard setzen können und bekräftigt diesen Wunsch im Interview mit talkSPORT.

Paul Pogba: Treffen mit PSG-Boss heizt Gerüchte um Transfer an

Der Vertrag des englischen Nationalspielers bei Manchester United läuft in rund einem halben Jahr aus. In der Rückrunde der vergangenen Saison trumpfte Lingard bei den Hammers auf und streute überragende 14 direkte Torbeteiligungen in 16 Spielen ein.