Premier League Manchester United am Boden - Milliardär will Rekordmeister retten

In den letzten Monaten machten die United-Anhänger bei den Heimspielen im Old Trafford mächtig Stimmung – aber nicht für Cristiano Ronaldo und Co., sondern gegen die Eigentümer des Klubs, die US-amerikanische Familie Glazer, die sich seit knapp 17 Jahren am Verein bereichert.

Wie die Sun berichtet, seien die Glazers jetzt bereit, ihre Anteile abzugeben. Mit Jim Ratcliffe (69) stünde auch schon der ideale Erbe in den Startlöchern. Der britische Unternehmer wurde 2018 von der Sunday Times zum reichsten Mann des Landes erklärt. Sein Vermögen wurde damals auf fast 25 Milliarden Euro beziffert.