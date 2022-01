Manchester United : Jorge Mendes: "Cristiano Ronaldo ist sehr glücklich bei Manchester United"

Cristiano Ronaldo verschickte zum Jahreswechsel kritische Worte in die sozialen Netzwerke. "Ich bin nicht glücklich damit, was wir bei Manchester United bewegen", schrieb CR7 auf Instagram. "Wir wissen, dass wir härter arbeiten und besser spielen müssen und viel mehr liefern müssen, als wir es momentan tun."

Manchester United belegt nach 19 absolvierten Spielen lediglich den siebten Tabellenplatz der Premier League. Von den vergangenen drei Spielen konnte der Rekordmeister nur eine Partie gewinnen. Der Rückstand auf den ersten Champions League-Qualifikationsplatz beträgt derzeit vier Punkte, United hat allerdings eine Partie weniger absolviert als der aktuelle Tabellenvierte Arsenal.

Individuell läuft es für Cristiano seit seiner Rückkehr ins Old Trafford durchaus rund. In 21 Partien erzielte er 14 Tore. Vor allem in der Champions League zeigte sich der Rekordtorschütze des Wettbewerbs treffsicher, in der Gruppenphase netzte er sechsmal ein.

Cristiano Ronaldo kassierte Kritik für seine Körpersprache

Trotz der starken Statistiken hatte United-Legende Gary Neville den Portugiesen jüngst kritisiert. Cristiano Ronaldo habe in den Partien gegen Everton, Norwich und Watford keine gute Körpersprache gezeigt, sagte der Ex-Profi. Auch Bruno Fernandes winke häufig ab: "Für jüngere Spieler ist es verheerend, wenn die beiden besten Spieler jeden anderen Spieler ansehen, als wären sie nicht gut genug."