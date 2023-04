Transfer-Kracher: Jose Mourinho jagt Ex-United-Schützling

Jose Mourinho will Medienberichten zufolge David de Gea zum AS Rom holen - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

David de Gea (32) darf Manchester United aufgrund seines auslaufenden Vertrages im Sommer ablösefrei verlassen. Jose Mourinho (60) weiß um diesen Umstand und will den Keeper deshalb abermals zur AS Roma locken.

Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, soll Mourinho ein Treffen mit de Gea planen, in dem er seinen früheren Schützling um den Finger wickeln möchte. Das Duo arbeitete von 2016 bis 2018 erfolgreich bei United zusammen und gewann unter anderem die Europa League.

The Special One unternimmt indes nicht den ersten Annäherungsversuch bei de Gea. Als der Portugiese 2021 den Posten als Cheftrainer der AS Roma übernahm, stand der Torhüter laut Corriere dello Sport bereits auf Mourinhos Wunschliste. Zu einem Transfer kam es bekanntermaßen nicht.

Manchester United: David de Gea verfolgt keine Wechselabsichten

In diesem Jahr könnte sich Mourinho erneut umsonst um de Gea bemühen. Der Schlussmann bekräftigte unter der Woche allerdings zum wiederholten Male seinen Willen, über das Saisonende bei den Red Devils zu bleiben.