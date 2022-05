Rio Ferdinand leistet Abbitte Jose Mourinho erhält späte Entschuldigung einer United-Legende

Als Mourinho nach seinem Abschied auf seine Kündigung angesprochen wurde, sagte der Coach gegenüber beIN Sports, dass der Vizetitel mit Manchester aus dem Vorjahr wegen all der "Unstimmigkeiten hinter den Kulissen einer der besten Jobs meiner Karriere" gewesen sei. Im Nachhinein leuchtet dieser Satz vielen Fans und Experten ein.

Rio Ferdinand, der den Portugiesen vor dreieinhalb Jahren noch kritisierte, lenkte nun ein. "Ich denke, das Zitat von Jose Mourinho ist so, so gut gealtert", erklärte der ehemalige Nationalspieler in seinem YouTube-Format Vibe with FIVE. "Und ich für meinen Teil würde mich vielleicht bis zu einem gewissen Grad dafür entschuldigen, wie ich ihn gesehen und beurteilt habe."

The Special One sah das drohende Unheil kommen, das auf Manchester United zuraste, konnte laut Ferdinand allerdings wenig dagegen unternehmen. "Wir können sehen, dass hinter den Kulissen Dinge passiert sind, die falsch laufen, aber zu diesem Zeitpunkt kannten wir das Ausmaß nicht. Offensichtlich tat es Jose Mourinho."