Premier League Kampf um Antony: Ajax-Coach stichelt gegen Manchester United

Auf den letzten Metern will Manchester United noch einmal ordentlich auf dem Transfermarkt zuschlagen. Aktuelles Objekt der Begierde ist Stürmer Antony (22). Ajax Amsterdam hat dem eigenen Profi allerdings öffentlich von einem Wechsel zu den Engländern abgeraten.

Erik ten Hag (52) stand knapp fünf Jahre lang als Cheftrainer bei Ajax an der Seitenlinie, bevor er in diesem Sommer Man United übernahm. Der Niederländer kennt sein ehemaliges Team natürlich bestens und hat sich dort mit der Verpflichtung von Lisandro Martinez (24) bereits bedient. 57, 37 Mio. Euro an Ablöse überwiesen die Red Devils für den Defensivmann.

Mit Antony soll ein weiterer Ajax-Spieler seinen Weg ins Old Trafford finden. Jedoch nicht, wenn es nach Ten Hags Nachfolger, Alfred Schreuder (49) geht. Der ehemalige Hoffenheimer rief seinem Angreifer noch einmal ins Gedächtnis, auf was er bei einem Transfer nach Manchester verzichten würde.