Premier League Kampf um Lisandro Martinez: Manchester United führt nach Punkten

Wie die Daily Mail in Erfahrung gebracht haben will, hat Ajax Amsterdam ein Angebot der Gunners über 45 Millionen Euro abgelehnt. Der niederländische Meister fordert dem Vernehmen nach 50 Mio. für seinen Defensivstrategen, der vorranging in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt.

Der britischen Tageszeitung zufolge hat Manchester United die besseren Chancen, Lisandro Martinez an Land zu ziehen. United-Coach Erik ten Hag, zuvor bei Ajax Amsterdam als Trainer tätig, soll sich eine Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Schützling wünschen.